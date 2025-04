Vzpostavitev zapore na štajerski avtocesti od tega petka

Ta petek ob 8.00 bo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani v sklopu načrtovane obsežnejše obnove vzpostavljena prometna zapora, pri čemer bo promet v tej smeri potekal po enem prometnem pasu, sporočajo z Darsa.

V večernih urah, predvidoma od 20.00 dalje, bo zaradi del prišlo do popolne zapore avtoceste v smeri proti Mariboru, ki bo trajala do sobote do 5.00 zjutraj.

V tem času bo promet proti Mariboru preusmerjen na regionalno cesto Celje–Vojnik–Frankolovo–Slovenske Konjice, medtem ko bo promet proti Ljubljani še naprej potekal po enem prometnem pasu avtoceste.

V soboto od 5.00 dalje bo promet na avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami urejen tako, da bo v vsako smer, proti Ljubljani in proti Mariboru, na voljo po en prometni pas. Zvečer ob 20.00 bo znova vzpostavljena popolna zapora avtoceste proti Mariboru, ki bo trajala do ponedeljka do 5.00 zjutraj. Promet proti Ljubljani bo v tem času še naprej potekal po enem prometnem pasu.

V ponedeljek zjutraj, 7. aprila, bo že vzpostavljena zapora C1+1+1, ki omogoča prilagodljivo spremembo števila voznih pasov v posamezno smer, glede na prometne konice.

Za lažjo predstavo o spremembi prometnega režima so z Darsa posredovali še infografiko, ki prikazuje predvideno prometno ureditev, veljavno do konca junija 2025: