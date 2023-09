Vseh potreb oziroma želja ne morejo takoj uresničiti

Mestna občina Celje (MOC) je v letošnjem letu obnovila številne cestne odseke.

Med drugim Obrtno cesto, cesto v Gajih, preplastili so Levstikovo ulico, dokončali rekonstrukcijo dela javne poti Zvodno–Osenca in Jenkove ulice. V sodelovanju z javnim podjetjem Vodovod – kanalizacija so obnovili tudi dva odseka javne poti Polule–Kukovčeva ulica–lovska koča–Maistrova ulica v skupni dolžini približno 600 metrov.

V sklopu projekta ‘Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje’ so v letošnjem letu asfaltirali vozišča na odseku javne poti v Dobrovi, dveh odsekov javne poti v Zadobrovi in na lokalni cesti Vojnik–Zadobrova. Kar nekaj del pa nameravajo izvesti še do konca leta.

Potrebne nujne obnove

»Na Mestni občini Celje se zavedamo, da je več odsekov cest potrebnih obnove. Tudi predstavniki krajevnih skupnosti in mestnih četrti nas redno obveščajo o stanju na občinskih cestah in nam pošiljajo predloge, kateri odseki bi po njihovem mnenju morali imeti prednost pri obnovi. Ker smo omejeni s proračunskimi sredstvi in vseh potreb oziroma želja ne moremo takoj uresničiti, smo v letu 2020 v sodelovanju z javnim podjetjem Vodovod – kanalizacija naročili študijo poškodovanosti cest. Pri odločitvi, katera cesta bo imela prednost pri obnovi, upoštevamo več faktorjev. Poleg študije so pomembne še druge okoliščine, med drugim tudi stanje komunalnih vodov,« so povedali na celjski občini.

