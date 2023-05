Vsako leto razdelijo številne rože

Mestna četrt (MČ) Center Celje vsako pomlad poskrbi za svoje občane s tem, da mednje razdeli cvetlice, s katerimi si lahko polepšajo balkone in okenske police in s tem tudi izgled mestne četrti.

Kot je pojasnila predsednica MČ Center Alenka Pečnik bodo rožice delili 16. maja ob 17. uri na dvorišču pred prostori MČ Center Celje. »Rože so že naročene, na dan razdeljevanja jih pripeljejo s tovornjakom in jih bomo razdeli takoj. Glede na proračun MČ Center je bilo odločeno, da se kupijo rože nekje ‘čez palec’ za 80 gospodinjstev. Gre za dobro utečeno akcijo že leta,« je poudarila predsednica.

Omejene finance

Utečena praksa je, da vsakemu, ki se prijavi, dajejo 3-4 lončke, to je nekje za dve okni. Letos so se odločili, da se morajo občani prijaviti na uradni e-poštni naslov mestne četrti. Rože bodo na voljo do doseganja kvote, za prav vse pa jih žal zaradi omejenih sredstev ne bodo mogli zagotoviti. V kolikor bo zanimanje manjše kot bo rož, jih bodo obstoječim, ki se bodo prijavili, lahko razdelili več.

Nekaj izredno lepo urejenih

Katere so tiste lokacije, kamor občani zasadijo rože, na MČ nimajo podatka, je pa, poudarja predsednica, v MČ kar nekaj izjemno lepo urejenih oken, balkonov in vrtov gostinskih lokalov. »Kar pa seveda ni nujno, da je to zasluga MČ, res pa je, da je v Turističnem in kulturnem društvu Celje vsako leto nagrajenih kar nekaj občanov MČ Center.« Več o tem pa v aktualni številki Celjana.