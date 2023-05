Vsak korak šteje

Znanstvene raziskave dokazujejo, da hoja dejansko vpliva na naše možgane.

Na pobudo Svetovne zdravstvene organizacije vsako leto 10. maja obeležujemo svetovni dan gibanja, v Sloveniji ga obeležujemo od leta 2002. Glavni cilj je motiviranje držav k razvoju strategij za spodbujanje telesne dejavnosti.

Gibanje ima za zdravje ljudi številne pozitivne učinke, zato tudi lokalne skupnosti skušajo h gibanju spodbuditi vse skupine prebivalstva. V Celju imamo tako v maju t. i. mesec športa, ko Mestna občina Celje vabi občane na številne brezplačne športne aktivnosti, ki jih za vse generacije pripravlja Športna zveza Celje in so na voljo vse do 4. junija.

Hoja in možgani

Hoja ima ogromno pozitivnih učinkov, tako trenutnih kot dolgoročnih. Poleg tega, da krepi mišice, kosti in sklepe ter izboljšuje kapaciteto pljuč, ima še druge manj očitne učinke; uravnava krvni tlak, krepi srce in ožilje, zmanjšuje tveganje za določene vrste raka. Z redno hojo lahko vsaj do določene mere obvladujemo tudi raven holesterola in sladkorja v krvi. Manj znano pa je, da ima hoja zelo blagodejen učinek tudi na možgane.

»Ko hodimo, se poveča pretok krvi in s tem dotok kisika in hranil v možganske celice. Prav tako hoja spodbuja sproščanje endorfinov. To so hormoni sreče, lahko jih imenujemo kar naravni antidepresivi, ki zmanjšujejo bolečine in stres. Pri blagi do zmerni depresiji velja, da z 12.000 koraki dnevno dosežemo enak učinek kot z antidepresivi v obliki tablet. Hoja tudi povečuje določene predele možganov, zmanjšuje vnetja in podaljšuje življenje,« pojasnjuje kineziologinja Eva Jeza iz društva Šola zdravja. Več o tem pa v aktualni številki časopisa Celjan.