Vsaj en vzpon na konjiško Skalo tudi s harmoniko

Nominacijo, da opravi 10 vzponov na Skalo v 24 urah, je za naslednje leto ‘iz rok’ letošnjega nosilca dogodka Gregorja Punčuha prejel Matej Banovšek. Konjiški glasbenik je nominacijo sprejel in si že delno naredil načrt, kako bo zadevo popestril: »En vzpon na Skalo, najbrž zadnjega desetega, bom zagotovo naredil s harmoniko.« Spomnimo, da je Banovšek leta 2018 na 6. izvedbi Konjiškega maratona že pretekel 10 kilometrov in pri tem brez prestanka igral Avsenikovo Golico. Prav ta skladba naj bi ga spremljala tudi naslednje leto ob naslednjem športno-glasbenem podvigu. S tem bo uslišal tudi željo nekaterih konjiških planincev, ki ga že dlje časa sprašujejo, kdaj bo prišel s harmoniko na Konjiško goro. Posebnih priprav Banovšek ne načrtuje, saj je reden gost domače gore in drugih slovenskih vrhov, tako da ga glede kondicije ne skrbi. (Jure Mernik)