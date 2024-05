Vrtna opravila v maju

Ta mesec pripravimo lesene kole ali ostalo oporo za fižol, preden ga posadimo v zemljo ter material za oporo za paradižnike, kumare, jajčevce in papriko. Bučam na vrtu pripravimo zajeten kup komposta, kamor jih bomo presadili v drugi polovici meseca. Lahko jih presadimo kar na kompostni kup. V drugi polovici meseca presajenim plodovkam in vsem večjim rastlinam že lahko pripravimo dodatno zastirko iz slame, volne, pokošene trave, listja, lesnih sekancev, ki bo v vročih poletnih dneh v tleh zadrževala vlago.

V začetku maja še sejemo nizek fižol. Rdečo peso redčimo. Dovolj velike sadike razsadimo, manjše porabimo v solatah. Pripravimo oporo za kumare in visoke paradižnike. Okoli 15. maja, na dan za plod, na prosto presajamo sadike paradižnikov, jajčevcev, buč, bučk, lubenic, melon in kumar. Paradižnike sadimo globoko. V sredini meseca, na dan za plod, sadimo visok fižol. K paradižnikom posadimo baziliko in ognjič, k fižolu šetraj ter h kumaram koprc. Presajene sadike redno zalivamo. Najprimernejši čas zalivanja je večer. Paradižnikom sproti odstranjujemo zalistnike, na dan za cvet ali plod.