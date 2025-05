Vrtec Slovenske Konjice bo kot kaže dobil novo ravnateljico

Vrtec Slovenske Konjice bo kot kaže s 1. septembrom dobil novo ravnateljico. Na včerajšnji seji Sveta zavoda so za naslednje petletno mandatno obdobje izbrali Moniko Gorjanc. Ta je na javnem glasovanju prejela osem glasov, aktualni ravnatelj, sicer tudi predsednik Združenja ravnateljev vrtcev Slovenije, Tomaž Popović pa tri.

Predsednik Sveta zavoda Stanko Kolar je pojasnil, da so predstavniki Občine glasovali v skladu z navodilom Občine, predstavniki Sveta staršev so v glavnem upoštevali navodila omenjenega sveta, predstavniki zaposlenih pa so glasovali v nasprotju z željami zaposlenih, ki so na svoji seji največjo podporo dali Popoviću. Že danes ali jutri bodo s Sveta zavoda poslali še vlogo za pridobitev mnenja ministra, ki ga nato pred dokončnim imenovanjem pričakujejo v tridesetih dneh.

Monika Gorjanc je trenutno zaposlena na Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna. Prihaja s Stranic. (Jure Mernik)

