Vrtec Rogaška Slatina: 23 oseb v karanteni, okužena tudi strokovna delavka na dopustu

Vsi otroci in vzgojiteljice iz oddelka slatinskega vrtca, kjer so včeraj zaznali okužbo s koronavirusom, so v karanteni. Zjutraj so bili obveščeni, da je okužena tudi strokovna delavka, ki pa je v teh dneh na dopustu.

Vsi otroci in vzgojiteljice iz oddelka vrtca Rogaška Slatina, kjer so včeraj zaznali okužbo s koronavirusom, so v karanteni. Kot smo že poročali, so bili v vrtcu včeraj obveščeni, da je eden od otrok iz enote Izvir okužen s koronavirusom.

Ravnateljica Majda Plavčak je za Radio Rogla zjutraj povedala, da so ukrepali v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in poiskali vse, ki so bili z okuženim otrokom v neposrednem stiku, obvestili vse starše in podatke posredovali na NIJZ.

“Trenutno imamo v izolaciji 20 otrok in 3 zaposlene. Zaprli smo del vrtca, vhod, ki povezuje tri igralnice, garderobo in sanitarije. Te prostore bo danes ustrezno razkužil zunanji izvajalec in v prihodnjih dneh bodo ponovno na voljo,” je povedala ravnateljica.

Okužena tudi delavka, ki je na dopustu

Zjutraj so bili v vrtcu obveščeni, da je s koronavirusom okužena tudi njihova strokovna delavka. Ta je bila zadnje dni na dopustu, zato njen primer okužbe po besedah ravnateljice ni povezan z okužbo pri otroku, posebni dodatni ukrepi tako niso potrebni.

Pri drugih zaposlenih ali otrocih za zdaj niso potrdili okužb.

Delo danes teče normalno

V teh poletnih dneh enoto vrtca Izvir skupaj obiskuje 160 otrok. Ravnateljica poudarja, da v drugih oddelkih enote Izvir delo danes poteka normalno.

“Vsi starši, ki niso bili obveščeni s strani Vrtca ali NIJZ, lahko svoje otroke pripeljejo v vrtec. Pri tem morajo dosledno upoštevati vse veljavne ukrepe pred vstopom v vrtec si razkužijo roke, nosijo maske, vstopajo samo pri svojem vhodu in ne prehajajo med vhodi znotraj vrtca.

Danes je stanje v vrtcu torej popolnoma normalno, zaznati ni nobene panike.”

Ravnateljica dodaja, da je vrtec grajen tako, da ima pet različnih vhodov, zato so skupine med sabo lahko ustrezno ločene, kar jim daje dobre pogoje za delo v tem času in manjše možnosti za prenos okužb.

(Nina Krobat)