Vrtec Poljčane bo po današnji evakuaciji otrok jutri deloval normalno in v varnih pogojih

Vrtec v Poljčanah bo jutri (v petek) deloval normalno in v varnih pogojih, sporočajo iz Občine Poljčane.

Približno 150 otrok je bilo okoli 13. ure evakuiranih. V kurilnici vrtca so se namreč zaradi zaznanega dima sprožile alarmne naprave. Otroke so nemudoma preventivno evakuirali v bližnjo osnovno šolo in poskrbeli, da so bili na varnem. Dogodek ni ogrozil zdravja in življenja otrok. V šoli so tudi prejeli kosilo, starše pa so obvestili o dogodku in novi lokaciji prevzema.

S civilne zaščite so med tem sporočili, da je prišlo do tehnične okvare. Zaradi napake in uhajanje hladilnega plina iz sistema toplotne črpalke, so prostor pregledale pristojne osebe, prav tako je sistem nemudoma pregledalo tudi pooblaščeno podjetje za vzdrževanje in namestitve nepremične opreme za hlajenje, klimatizacijo in toplotne črpalke. Po prezračevanju in oceni strokovnih oseb je vrtec varen za nadaljnje izvajanje programa, so sporočili iz Občine. Jutri bo torej vrtec spet deloval normalno in v varnih pogojih. (B. P.)