Vročina, a tudi neurja

Poletje. Letošnje se ni začelo s temperaturnimi rekordi, čeprav smo prvi vročinski val že doživeli. Prihajajo novi, ki pa jih bodo občasno spremljale tudi poletne nevihte.

Letošnjo pomlad je marsikdo tarnal, da je bila pretirano deževna in prehladna. O več padavinah pritrjujejo tudi uradni meteorološki podatki: »Letošnja meteorološka pomlad je bila na državni ravni zmerno topla, nadpovprečno namočena in slabo osončena,« pojasnjujejo na Agenciji RS za okolje (ARSO).

Od leta 1991 je bila najtoplejša pomlad leta 2007, ko so bile temperature za 1,7 stopinje Celzija višje od povprečja, letošnja pomlad se uvršča na 21. mesto.

Zelo mokra, a ne rekordna pomlad

»Za razliko od temperature zraka je bila letošnja pomlad zlasti po zaslugi deževnih in sivih dni aprila in maja zmerno izstopajoča po padavinah in sončnem obsevanju. Višina padavin je bila na državni ravni znatno nad dolgoletnim povprečjem, s kazalnikom 120 odstotkov, kar je okoli 22. najvišja vrednost v 74-letnem nizu podatkov,« povzemajo na ARSU.

Vročinski valovi in nevihte

Komaj smo čakali poletje, a tudi to je letos drugačno, saj prinaša pogoste popoldanske plohe in nevihte, tudi toča ni redek pojav. »Junij nam je med 21. in 24. že prinesel krajši vročinski val, na drugega pa bo, zgleda, treba še vsaj teden dni, ali tudi več, počakati,« napoveduje Gregorčič.

»Sezonske napovedi nam za julij in avgust sicer obetajo nadpovprečne temperature in vsaj povprečno količino padavin. Tako je videti, da se nam hujše suše ni bati, bo pa zato verjetno nekaj več neviht in najbrž tudi neurij.« Več o tem ali se sploh lahko zaščitimo pred točo ter o najvišjih in najnižjih temperaturah pa v aktualnem Celjanu.