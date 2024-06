VOJNIK Znova pojavi vandalizma

V Vojniku so se v zadnjih dneh znova pojavili primeri vandalizma. Neznanci so žagali po drevoredu in se znesli nad cvetličnimi koriti, uničevali so klopi in igrala na otroških igriščih, prevračali smetnjake in lomastili po prometnih znakih in urbani opremi, zabeležili so celo primer skrunjenja grobov.

Policija ni prijela še nikogar, vojniškega župana Branka Petreta pa smo vprašali, ali bi bilo smiselno na kritičnih točkah namestiti nadzorne kamere. »Vztrajam, da so igrišča odprta, to je njihov osnovni namen. Razmišljamo o namestitvi kamer, a največ pomislekov imam prav jaz. Ni dobro, da živimo v družbi, kjer je videonadzor na vsakem koraku, povsod pa bo nekdo nekaj slika in snema. Smo pa kamere že postavili v okolici občinskega poslopja, saj je bilo tam precej kraj in ni šlo drugače. Zavest ljudi bi morala biti boljša, ne pa da te v to prisili strah pred nečim.«

PŠ