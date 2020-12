VOJNIK Zbral tri petine soglasij za kolesarsko traso

Z odkupi parcel za bodočo dvajset kilometrsko traso (na sliki) kolesarske povezave med Celjem in Dobrno (ter naprej proti Frankolovem in Slovenskim Konjicam), ki pelje skozi Vojnik, očitno ne teče vse gladko.

Občina Vojnik je zato objavila javni poziv lastnikom zemljišč k podaji soglasij. Teh je na dobrih 10,5 kilometrov trase kar 120, doslej pa se jim je uspelo sporazumeti s približno 60 odstotkov vseh.

»Zdaj bi vsi prestavljali traso, a ta je že določena. Smo že nekaj sprememb na želj o občanov vnesli v postopku, a prav tem ljudem zdaj kaj ne paše. Občina nima vzvodov, da bi kar vse spreminjala. Moj interes je najti pravšnjo rešitev, ne pa siliti ljudi. Morda bo potrebno tudi preprojektiranje«, ugotavlja vojniški župan Branko Petre.

Za začetek bi želeli zgraditi tri do štiri kilometre kolesarske poti, gre pa za resen državni projekt, kjer se bo v Savinjski statistični regiji s kolesom mogoče popeljati od Rogatca do Logarske doline, iz Vojnika pa bo moč prikolesariti v Žalec in Velenje.

Več preberite v Celjanu.

PŠ