VOJNIK Zaplet s CI bodo reševali preko strank

Na relaciji med vojniško Civilno iniciativo Tukaj smo in vodstvom občine v zadnjem obdobju ni prišlo do vsebinskih premikov v zvezi z očitki iniciative in odgovori občine glede varnostne problematike v prometu. Pobudniki že dolgo opozarjajo na nevarne prometne točke, zlasti priključek ceste za Ljubečno v Arclinu. Občina v veliki meri soglaša z njihovimi ugotovitvami, rešitve pa vidijo vsak po svoje. Skupno rešitev naj bi zdaj poiskali s pomočjo političnih strank v občinskem svetu, se nadeja vojniški župan Branko Petre.

»V tem delu seveda tečejo aktivnosti na terenu za pridobivanje soglasij in v zvezi z odkupi zemljišč, ki pa niso pomembno uspešni, saj so ti glavni akterji civilne iniciative tudi lastniki zemljišč in objektov ob cesti. Trenutno je to točka, zaradi katere vse stoji. Pot iz tega vidim v tem, da se pogovorijo.«

PŠ