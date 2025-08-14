VOJNIK Vandali tokrat nad pokopališki zid

V Vojniku so spet zabeležili pojav vandalizma. Tokrat so se neznanci (v noči na ponedeljek) spravili nad spomeniško zaščiten pokopališki zid in ga poškodovali.

Po prvih ocenah bo zaradi nastale škode potrebna strokovna sanacija pod nadzorom pristojnih strokovnjakov, vandalizem pa je že sprožil ostre odzive med obiskovalci pokopališča in občani nasploh.

Policija primer še preiskuje. Spomnimo, da so vandali v Vojniku pred časom še poškodovali športno igrišče, otroško igrišče in del javne infrastrukture.

Na Občini Vojnik so zapisali, da gre za pomemben zgodovinski in kulturni element kraja, ki je pod posebnim varstvom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Dejanja vandalizma, še posebej tista, ki posegajo v kulturno dediščino in območja posebnega spoštovanja, so v skupnosti naletela na ostro obsodbo.

PŠ