VOJNIK Težav z vodooskrbo ni, danes odpirajo vodovod Lindek

Na območju vojniške občine so v preteklosti ob sušnih obdobjih že imeli težave pri oskrbi s pitno vodo.

Danes bodo namenu predali vodovod Lindek, tako da bi v primeru motenj gasilci vodo dovažali samo še v predel Kapelice.

Generalnega pomanjkanja vode po zagotovilih župana Branka Petreta navkljub težkim razmeram ni. »Vmes smo veliko delali, tako da smo zdaj tik pred dokončanjem povezave med Lahko Pečjo v Socki in vitanjskim vodovodom. Če bi prišlo do pomanjkanja vode na območju Socke, Čreškove in okolice, se bomo lahko povezali z njim.«

PŠ