VOJNIK ŠTORE CELJE Kanalizacija kot vzor skupnih naporov

V Vojniku, Štorah in Celju hitijo z dokončanjem gradnje kanalizacije v sklopu projekta Odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju Savinje.

Na skoraj 27 kilometrov novega sistema s 16 črpališči (od tega 12 v Celju in štiri v Štorah) bo v začetni fazi priključenih skoraj 2200 populacijskih enot.

Najdlje so prišli v Vojniku, kjer so praktično že končali z deli, medtem ko so v Štorah in Celju približno na 70 odstotkih – tako pri gradnji, kot po priključkih. Celoten projekt, ki so ga občine dogovorile leta 2018, je namenjen zaščiti in varovanju vodnih virov ter zmanjševanju škodljivih vplivov na okolje.

Na sliki: župani Štor Miran Jurkošek, Vojnika Branko Petre in Celja Matija Kovač ob predstavitvi skoraj končanega projekta.

PŠ