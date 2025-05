Policisti so včeraj obravnavali vlome v tri cerkve in sicer v Šentjurju, na Frankolovem in v sosednjem Dolu pod Gojko (na naslovni sliki).

V vseh primerih so storilci ukradli denar, iz cerkve v Šentjurju pa še mešalni mizi. Povsod je nastala tudi gmotna škoda na oknih in vratih..

Ker so v Dolu pod Gojko zabeležili tudi krajo športne torbe iz vozila in vlom v lopo ob stanovanjski hiši, bi lahko šlo tudi za serijskega storilca, ki pa ga policija še išče.

PŠ