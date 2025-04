VOJNIK Regijski poligon želijo ob 150 letnici gasilstva

Osem let je minilo od prvih konkretnih pobud in približno tri leta od gasilske olimpijade, ko se je največ govorilo o postavitvi regijskega poligona za vadbo gasilskih moštev v Višnji vasi pri Vojniku.

V tem času je občina predvideno lokacijo pokrila z OPPN, zdaj čakajo na sporazum med GZ Vojnik-Dobrna in GZS o financiranju naložbe, ki bi jo morala kriti država, saj v Vojniku zanjo nimajo predvidenih sredstev, niti jih ne nameravajo iskati.

Kot je dejal župan Branko Petre, bo višina naložbe zdaj konkretno višja od tiste, o kateri so govorili pred leti (500 do 700 tisočakov) in bi lahko dosegla približno milijon evrov.

Na lokaciji poligona je predvidena tudi gradnja novega gasilskega doma PGD Vojnik.

