VOJNIK Redukcija občinskih nagrad

Tudi Vojničani bodo do sredine tega meseca zbirali predloge za podelitev letošnjih občinskih priznanj.

Na jesen pa bo nagrajencev manj, kot jih je bilo doslej, saj je občinski svet izglasoval predlog pristojne občinske komisije za zmanjšanje števila le teh.

Doslej so vsako leto podelili zlatega, dva srebrna in tri bronaste občinske grbe, ob tem pa še deset županovih priznanj. Zdaj bo drugače, saj so tudi glede na prakse v drugih občinah presodili, da je to prebogato. Novi pravilnik je že v veljavi in dopušča samo po en grb vsakega leska, zlatega zdaj lahko dobi tudi podjetnik, kar prej ni bilo mogoče, županova priznanja pa so prepolovili.

Še vedno bodo nagradili zlate maturante, o uvedbi naziva častnega občana še ne razmišljajo.

Na fotografiji: nagrajenci iz leta 2022

PŠ.