VOJNIK Razpis za javna najemna stanovanja

Občina Vojnik bo objavila razpis za oddajo javnih najemnih stanovanj za obdobje od leta 2026 do 2028.

Oblikovali so zgolj eno prednostno listo. Izostali sta lista za mlade družine, ki prvič rešujejo stanovanjski problem, saj zanje trenutno nimajo primernih stanovanj, iz podobnih razlogov niso oblikovali niti liste prosilcev, ki so zavezani k soudeležbi.

»Po zakonodaji moramo izvesti razpis, da oblikujemo listo uporabnikov, ki čakajo na neprofitna stanovanja. Resnici na ljubo ta trenutek ne predvidevamo gradnje novih stanovanj, se pa v tem času izprazni kakšno staro, ki ga zapolnimo s prvim ali nekom iz liste. Iz nje izhajajo tudi pravice uporabnikov do kritja razlike do profitne najemnine. Če je lista starejša od dveh let, ta pravica ugasne«, položaj pojasnjuje župan Branko Petre.

PŠ