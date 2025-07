VOJNIK Prometne tegobe so manjše od pričakovanih

V Vojniku so zadovoljni z začasnimi ukrepi, ki so jih zaradi obnove avtocestnih predorov in povečanega prometa skozi občino sprejeli skupaj z direkcijo za ceste in notranjim ministrstvom.

Ukrepi med drugim zajemajo začasno semaforizacijo križišč proti Dobrni in Ljubečni, treh dodatnih prehodov za pešce in ureditev pešpoti do Arclina.

Župan Branko Petre pove, da so težave ta hip manjše, kot so pričakovali. »Semaforji so daljinsko vodeni in povezani preko kamer z nadzornim sistemom. Pretočnost je zdaj večja, ko nastane gneča, se zeleni interval podaljša. Naredili smo, kar se je dalo, ključno pa je, da nam do prihodnjega leta uspe pridobiti vsa zemljišča in služnosti, da bi v leti 2028 nato lahko začeli celostno obnovo odseka od Vojnika do Škofje vasil.«

PŠ