VOJNIK Pripravljajo se na povečan promet z avtoceste

Občina Vojnik se z Darsom in direkcijo za ceste intenzivno dogovarja za uvedbo začasnih ukrepov, ki bi naj izboljšali varnost v prometu in poskrbeli za nadziran pretok povečanega prometa, ki ga pričakujejo po začetku obnove avtocestnih predorov.

Vojniška občina je v zvezi s tem podala več zahtev. Katere, pojasnjuje župan Branko Petre. »Gre za prehod za pešce v Ivenci, ki ga bo sofinancirala država, naslednji ukrep so začasne semaforizacije križišč pri odcepu za Dobrno in v Arclinu, semaforji na tej osi pa morajo biti sinhronizirani. Od pokopališča do Arclina mora biti urejena začasna pot za pešce.«

PŠ