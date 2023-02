VOJNIK Predstavili Mikov razvojni inštitut, začeli bodo na jesen

Razvojni inštitut dr. Petra Novaka bo v Vojniku v celoti začel delovati šele konec septembra, vendar je vodstvo podjetja MIK pohitelo in že predstavilo njegovo zasnovo in namen.

Ko bodo n ared tudi spremljajoči objekti, bo deloval na okoli 7000 kvadratnih metrov in bo razdeljen na razvojni (inkubatorski) in proizvodni del. Naložba v inštitut, ki so ga začeli gradit i lani, naj bi presegla 21 milijonov evrov.

»Inštitut bo nudil prostor mladim inovativnim posameznikom z dobrimi idejami, ki so pripravljeni na nekaj več, a jim le malo manjka do realizacije. Tu bodo lahko razvijali svoje zamisli ter dobili strokovno in podjetniško pomoč. Želimo pomagati prebijati zid med prototipom in serijsko proizvodnjo«, je izpostavil generalni direktor MIK Franci Pliberšek.

Direktorica nastajajočega inštituta Branka Viltužnik pojasni, da bo glavnina delovanja usmerjana v kakovost bivanja – v Mikroventove prezračevalne sis teme notranjih prostorov. »Ne zavedamo se, da je zrak v stanovanju ali pisarni pogosto bolj onesnažen, kot je zunaj. Celo strupen. V hiše vnašamo umetne snovi, zaprli smo jih in naredili strupene, pozabili pa na sveži zrak in prezračevanje, ki dostikrat ne poteka ustrezno.«

Kakor napovedujejo, bo novi inštitut največji v regiji in bo sčasoma zaposloval sto večinoma strokovnjakov, kar naj bi prinašalo visoko dodano vrednost. Proizvodnja bo avtomatizirana in robotizirana, v objektu bodo še testne komore, ki lahko simulirajo podnebne razmere z vseh območij sveta, ter snemalni studio.

PŠ