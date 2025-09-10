VOJNIK Predlogi participativnega proračuna

Za Celjem tudi v Vojniku uvavajo participativni proračun za leti 2026 in 2027. V ta namen so do konca avgusta preko krajevnih skupnosti zbrali blizu sto predlogov občanov.

Največ se jih je nanašalo na komunalno infrastrukturo in prometno ureditev.

Zbrane predloge bodo v nadaljevanju obravnavali z vidika vsebinske ustreznosti in možnosti vključitve v proračun.

Prvi se bodo že danes sestali v Krajevni skupnosti Vojnik, na Frankolovem in v Novi Cerkvi bodo to storili predvidoma v drugi polovici meseca.

