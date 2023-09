VOJNIK Pognali MIK-ov inštitut dr. Petra Novaka

V Vojniku so popoldne slovesno odprli Inštitut dr. Petra Novaka, ki ga je postavilo podjetje MIK. V njem bodo še MIK-ov razvojni center in proizvodnja prezračevalnih sistemov Mikrovent.

Naložba je neuradno presegla 21 milijonov evrov, z njo pa se odpira več kot sto visokokvalificiranih delovnih mest. Vodila ga bo direktorica Branka Viltružnik.

»Inovacija je gonilo napredka. Skozi leta smo si prizadevali postati vodilni na področju raziskav in inovacij ter poiskati kakovostne in sodobne rešitve. Danes lahko rečem, da smo dosegli ta cilj«, je prepričan direktor MIK Franci Pliberšek.

»To je priložnost za najbolj inovativne mlade kadre, da ostanejo v Sloveniji. Podjetja, ki se močno zavedajo pomena vlaganja v razvoj, zaposlene in vse bolj tudi v zeleni trajnostni prehod, so hrbtenica našega gospodarstva in pomemben zaposlovalec v mnogih lokalnih okoljih«, pa je na današnji otvoritvi med drugim dejala predsednica države dr. Nataša Pirc Musar.

PŠ