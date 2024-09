Direktor in lastnik družbe MIK Franci Pliberšek je letošnji prejemnik Zlatega grba, najvišjega priznanja občine Vojnik.

Prislužil si ga je za dosežke v gospodarstvu, na področju inovacij, razvoja lokalne skupnosti in dobrodelnosti

Tako so na sinočnji seji enoglasno potrdili občinski svetniki, ki so srebrni grb namenili Antonu Breclu in Francu Zidarju, bronastega pa Francu Lebiču, Karlu Čretniku in Arclinskim fantom.

PŠ