VOJNIK Odprli most v Polžah

S slavnostnim odprtjem mosta čez Hudinjo v Polžah pri Vojniku so zaokrožili 25 projektov po lanskem neurju in poplavah, ki so skupaj veljali 3,7 milijonov evrov.

Vrednost mostu, ki ga je zgradilo podjetje VOC in je bil v uporabi že zadnji mesec dni, cenijo na 400 tisočakov.

Kaj so v tem času postorili in kako naprej, pojasni vojniški župan Branko Petre: »Najprej smo sledili logiki ogroženih objektov, nato smo ukrepali na infrastrukturi, poškodovanih cestah, zatem smo se lotili še plazov. Pripravljeni smo že za nadaljevanje in si želimo čim hitreje z državo sprejemati odločitve, da lahko uredimo vse potrebno za nadaljne korake.«

PŠ