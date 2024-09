VOJNIK Odkrili obeležje Lovra Stepišnika

Pri Knjižnici Vojnik so dopoldne slovesno odkrili spominsko obeležje Lovru Stepišniku, prvemu slovenskemu potujočemu knjižničarju.

Rodil se je v Arclinu, bil je tudi narodni buditelj in bukovnik.

Letos je minilo 190 let od njegovega rojstva, ob tej priložnosti so odprli tudi potujočo razstavo avtorjev Natalije Stegne, Srečka Mačka in Matjaža Stibilja. Na to se navezuje še četrtkovo odprtje knjigobežic pri podružnični osnovni šoli v Socki, na trgu v Novi Cerkvi in nasproti vojniške knjižnice (izdelali so jih Florjan Selčan, Roman Kugler in Barbara Suholežnik Kugler).

Odkritje obeležja – simbolično sta ga opravila vojniški župan Branko Petre in predsednica Zveze bibliotekarskih društev Slovenije Damjana Vovk – so skupaj pripravili Občina Vojnik, Osrednja Knjižnica Celje, Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica in slovenska zveza bibliotekarskih društev.

Več preberite v Celjanu.

PŠ