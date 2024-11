VOJNIK Nadejajo se tisoč uporabnikom aplikacije

Po mesecu dni, kar so v Vojniku dali v uporabo računalniško aplikacijo, ki naj bi občanom nudila koristne informacije in napotke, hkrati pa jim omogočala hitrejšo povezavo z občinsko upravo, se je nanjo prijavilo dobrih 200 uporabnikov.

V vodstvu občine so to označili za zadovoljivo. Napovedujejo skorajšnje vsebinske izboljšave, tako krajani kot občina so prispevali veliko novih zamisli, da bi aplikacija bila še bolj koristna, uporabna in vsestranska.

Ob njeni uvedbi niso povedali, koliko uporabnikov bi želeli imeti, a župan Branko Petre se nadeja, da bi se jih po šestih mesecih prijavilo tisoč.

PŠ