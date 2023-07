VOJNIK Na pomoč po neurju tudi vojska

Območje Vojnika je bilo včeraj še drugič v zadnjem tednu dni najbolj prizadeto v celjski regiji. Tokrat je bilo potrebno evakuirati okoli 50 ljudi, saj zaradi poškodb stanovanjskih objektov bivanje v njih ni bilo več možno.

Zjutraj se je sestal vojniški krizni štab Civilne zaščite, za koordinacijo so vzpostavili operativna štaba v Vojniku in Novi Cerkvi, kjer je bilo poleg Razdela, Novak, Ivence, Ilovce, Bovš in Hrenove tudi najhuje.

»Na kup so se nam zgrnili orkanski veter, zelo močna in debela toča ter hudi nalivi, ki so povzročili kup poplav. Najprej hudourniških potokov, nakar sta narasli še Dobrnica in Hudinja. Ker je podrlo ogromno dreves, je to po vodotokih povzročalo zajezitve. Škoda je

nastala praktično povsod. Imamo tudi porušene objekte, še več jim je razkrilo strehe. Trenutno se posvečamo začasni sanaciji stanovanjskih objektov, še vedno je veliko neprevoznih cest. Ogrožajo nas tudi plazovi, tukaj nam bo na pomoč priskočila Slovenske vojska, Regijski štab civilne zaščite nam bo pomagal z mehanizacijo. V naslednjem koraku se bomo lotili zalitih objektov, krajani na območju Nove Cerkve v smeri Socke so praktično že od sinoči brez elektrike. Tam je podrtih nekaj daljnovodov, prizadetim bomo skušali pomagati z agregati«, je razmere ocenil župan Branko Petre.

Celjski Simbio je medtem pozval občane, da lahko zeleni rez in veje dreves, ki jih je polomilo neurje, pripeljejo v najbližji zbirni center, kjer jih bodo prevzeli brezplačno. Naprošajo, da debelih vej ne mečejo v rjave zabojnike ali odlagajo ob njih, saj jih z vozili ne morejo pobrati. Zbirni center v Vojniku bo danes odprt med 12. in 18. uro, ostali centri pa po rednem delovnem času.

PŠ