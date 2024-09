VOJNIK Na manj kot kilometrov kar šest križišč?

Znova so se oglasili iz Civilne iniciative Tukaj smo, ki se zavzema za ureditev prometnih in varnostnih razmer v Vojniku. Znova izpostavljajo, da jih občina in država ne upoštevata, saj jim med ostalim navkljub dogovoru še nista omogočili vpogleda v dokumentacijo za kritični predel Arclina.

V iniciativi želijo najprej urediti to nevarno in nepregledno stičišče cest Vojnik-Celje in Arclin-Ljubečna, ki ga dnevno prevozili preko 20 tisoč vozil, nima kolesarske steze, cesta proti Ljubečni je tudi šolska pot, ki pa jo močno obremenjujejo tovorna vozila.

Presenečeni so tudi nad namero infrastrukturnega ministrstva, ki naj bi na 900 metrskem odseku od Arclina do odcepa za vojniško pokopališče načrtovalo kar šest semaforiziranih križišč, kar je v nasprotju s sodobnimi trendi.

Da se država ne ozira na dogovore, naj bi dokazovalo tudi to, da so nekateri lastniki že dobili pogodbe o služnosti in odkupu zemljišč. Predvsem pa se bojijo, kaj se bo zgodilo, ko bodo dve leti obnavljali avtocesto.

PŠ