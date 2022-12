VOJNIK Manj obiskovalcev Božičnega Vojnika, a več vsebine

Če prav je obiskovalcev Božičnega Vojnika letos približno polovica manj, kot v rekordnih sezonah, so organizatorji zadovoljni z odzivom ljudi. Do drugega januarja naj bi Vojnik tako obiskalo okoli 20 tisoč ljubiteljev jaslic, ki se vsakodnevno lahko udeležijo tudi katerega od koncertov.

V primerjavi z večino drugih prireditev ima Božični Vojnik precej več vsebine, poudarja član organizacijskega odbora Beno Podergajs. »Obisk ni takšen, kot je bil v letih 2019 in 2020, kar je razumljivo. Zadnje tri dni je bilo obiskovalcev izjemno veliko. Če bo šlo tako naprej, bomo lahko zadovoljni. «

Ker je kupna moč upadla, se bo predvidoma nabralo nekoliko manj sredstev iz naslova prostovoljnih prispevkov, s katerimi pokrivajo tudi stroške prireditve (del jih krije občina). Za nameček so v požaru pred časom zgorele vse hiške in so jih morali zdaj postaviti na novo, so pa organizatorji zadovoljni s številnimi pohvalami iz vseh koncev države, predvsem zaradi visoke ravni priprave največje razstave jaslic in spremljajočega programa.

PŠ