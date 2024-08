VOJNIK Leto dni po razdejanju vodotoki še nedotaknjeni

Območje Vojnika je bilo v lanskem neurju in poplavah med najbolj prizadetimi v regiji in državi. Celotna škoda je po oceni občinskih služb dosegla 15 milijonov evrov, doslej so iz državnega proračuna prejeli le 3,7 milijonov evrov intervencijskih sredstev, medtem ko so za odpravo posledic v občinskem proračunu morali prerazporediti sredstva.

Kakor ugotavlja vojniški župan Branko Petre.pa do danes ni bilo še nič narejenega na vodotokih. Poškodovani so tako rekoč vsi večji vodotoki (Hudinja, Dobrnica, Tisnica) in še nekaj manjših. »Direkcija za vode ni naredila še ničesar, čeprav je zakonodaja sprejeta.«

Trenutno je v delu sanacija mostu v Polžah in strehe na telovadnici v Novi Cerkvi.

PŠ