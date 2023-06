VOJNIK Koliko denarja za šolsko igrišče?

Zataknilo se je pri projektu športnega igrišča ob Osnovni šoli Antona Bezenška na Frankolovem. Občina je za naložbo, ki bo zajemala postavitev rokometnega in košarkarskega igrišča ter tartanske tekaške steze, predvidela med 450 in 500 tisoč evrov, po projektantski vrednosti pa naj bi naložba dosegla celo 800 tisoč evrov, kar je za vojniški občinski proračun občutno preveč.

Župan Branko Petre pove, da toliko denarja občina preprosto nima, ima pa gradbeno dovoljenje za igrišče, zato lahko gredo v postopek izbire izvajalca. »Če bodo ponudbe znotraj naših zmožnosti, bomo gradili, sicer ne, v vsakem primeru pa ne prej, kot prihodnje leto. Občina se bo prijavila tudi na razpis Ministrstva za gospodarstvo in šport RS, ki so ga napovedali, ker je to racionalno, saj moramo najti dodatne vire, da lahko postavimo igrišče, ki ga potrebuje tako šola, kot sam kraj.«

PŠ