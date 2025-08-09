VOJNIK Kolesarko so razpolovili

Po številnih zapletih z zagotavljanjem služnosti v vojniškem delu državne kolesarske povezave so dogovorno sprejeli nekatere spremembe, ki naj bi pospešile umestitev in gradnjo tega 2,8 milijonov evrov vrednega projekta.

Del trase v Lembergu bodo (na stroške občine) morali tudi na novo sprojektirati, saj so lastniki umaknili že podana soglasja, pojasnjuje župan Vojnika Branko Petre. »Traso smo razdelili na dva segmenta in sicer prvega, ki zajema del od Celja do Nove Cerkve, financiral se bo z evropskim denarjem iz Dogovora za razvoj regij, gradili pa ga bodo pod okriljem direkcije za infrastrukturo, in drugega, ki vodi naprej do Lemberga. Za del od Vojnika do Nove Cerkve pa je občina uspela pridobiti vsa dovoljenja. Predvidoma bi gradnjo lahko začeli prihodnje leto in jo dokončali v letu dni.«

PŠ