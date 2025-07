VOJNIK Kmalu obnova pokopališča, kjer je več Celjanov

Postavitev ograje, žarne stene in hladilnice ob mrliški veži so glavne točke temeljite obnove pokopališča v Vojniku.

Načrtujejo ga že nekaj mesecev, vendar morajo predvsem za postavitev žarnih niš pridobiti gradbeno dovoljenje, porušili bodo tudi zid (na sliki), ki deli stari in novi del pokopališča.

To je na nek način tudi posebno, pravi župan Branko Petre. »Zanimivo je, da imamo na našem pokopališču več kot polovico grobov, ki so iz celjske občine. To izhaja iz zgodovine oziroma cerkvenih meja. Pri nas pokopavajo pokojnike z Ljubečne, Škofje vasi in dela Šmartnega. Manj kot polovica grobov je oddanih Vojničanom.«

