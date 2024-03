VOJNIK Iniciativa zahteve razširila še na vode

Civilna iniciativa Tukaj smo, ki (tudi) zaradi pomanjkanja kolesarskih poti in pločnikov opozarja na nevarno prometno situacijo v Vojniku, predvsem v smeri Slovenskih Konjic, je na zboru krajanov oblikovala svoje zahteve.

Od župana Branka Petreta pričakujejo opredelitev smernic za transparentno delovanje občine, izdelavo celotne prometne strategije in pripravo izhodišč za izdelavo celostne študije vodotokov.

Župan se je zbora krajanov udeležil, na zahteve civilne iniciative pa odgovarja. »Na žalost gredo v povsem neko drugo smer od tistega, kar govorijo. Osnovna logika naj bi bila izgradnja pločnikov in kolesarskih poti za večjo varnost, tu pa zdaj najdemo vsekaj drugega. Zdaj so vse obrnili v neko zgodbo župana. Seveda se bom to že potrudil narediti, a dejstvo je, da je ob državni cesti in na vodotokih vse v rokah državnih direkcij za infrastrukturo in vode.«

PŠ