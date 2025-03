Direkcija za vode bo na območju občine Vojnik v tem in prihodnjem letu izvedla sanacijska dela na štirih vodotokih, ki so v predlanski ujmi povzročili največ škode. Gre za Hudinjo, Novaščico, Dobrnico in Tesnico, večinoma so to erozijske poškodbe in poškodbe brežin.

V sklopu rednih vzdrževalnih del je predvidena še sanacija poškodb na vodotoku Jesenica na Frankolovem ter čiščenje Dajnice do meje s celjsko občino.

Skupna vrednost sanacije se v tem letu giblje okoli 600.000 evrov.

PŠ