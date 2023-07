VOJNIK Danes še ogledi v neurju poškodovanih območij, dež povzročil plazenje

V Vojniku danes nadaljujejo z ogledi posledic neurja, ki je v sredo ponoči zajelo širše območje Celjskega, najbolj pa je prizadejalo prav vojniško občino. Sanacija bo dolgotrajna, začetne stroške bo krila občina s postavke za elementarne nesreče.

Kakšen je trenutni položaj, pojasnjuje vojniški župan Branko Petre: »Pet naših gasilskih društev je bilo zadnja dva dneva praktično nepretrgoma v akciji. Imeli smo povsem različne zgodbe, od tega, da je drevo prekinilo električno povezavo, do

tega, da so se drevesa podirala na avtomobile in hiše, veter je razkril nekaj streh, sinočnji močan dež pa je povzročil še plazenje na območju Lemberga, hitro sta narasli strugi Dobrnice in Hudinje.«

PŠ