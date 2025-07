Celjski prometni policisti so znova imeli opravka z dvema nevestnima voznikoma.

Izven naselja Ivenca pri Vojniku so kršitelju pri omejitvi na 90 izmerili hitrost 151 kilometrov na uro. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in izrekli 1200 evrov globe.

Še višja kazen je doletela voznika v Celju, saj je pijan in brez veljavne vozniške skozi naselje drvel s 115 kilometri na uro. Vozilo so zasegli, kršitelj bo moral na sodišče, predpisana globa pa znaša kar 2600 evrov.

PŠ