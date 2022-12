VOJNIK Brez koalicije in opozicije

Vojniški občinski svet je že opravil konstitutivno sejo in bo tudi v novi precej spremenjeni sestavi deloval po podobnih principih, kot predhodnik. SDS je s sedmimi sedeži zdaj najštevilčnejša, sledijo ji Gibanje Svoboda s štirimi in NSi s tremi svetniki, dva ima Lista za razvoj občine Vojnik, po enega pa SLS in SD.

Župan Branko Petre ne pričakuje, da bi bilo delo občinskega sveta zaradi tega kakorkoli ovirano.

»Razgovore s skupinami, ki so se uvrstile v občinski svet, smo opravili. Za nami je tudi prva politična koordinacije, kjer smo dogovorili, da bomo delali brez koalicije in opozicije, po principu vsebin, ki jih bomo skupaj imenovali in potrjevali. V zvezi s tem ne pričakujem kakšnih večjih težav, ampak dokler ne začnemo zares, nikoli ne moreš natanko vedeti. Več priprav in razgovorov bo v fazi, ko bomo sestavljali odbore, kjer bo malce več interesov in želja«, je izrazil svoja pričakovanja. (PŠ)