VOJNIK 90 let vojniških strelcev

Člani vojniškega Strelskega društva bratov Dobrotinšek so slovesno obeležili 90-letnico ustanovitve in delovanja.

Društvo se je sprva imenovalo Strelska družina Vojnik, njen prvi predsednik je bil učitelj Julijan Šinigoj, devet let po drugi svetovni vojni pa so se poimenovali po bratih Dobrotinšek, ki so jih Nemci leta 1942 kot talce ustrelili v celjskem Starem piskru.

Vojniški strelci delujejo v prostorih Društva upokojencev Vojnik, njihovi tekmovalci pa z zračnim orožjem in malokalibrsko puško večinoma nastopajo na regijskih tekmovanjih. Vsako leto priredijo tudi memorial Bratov Dobrotinškov, njihova želja pa je posodobiti zastarelo strelišče. (PŠ)