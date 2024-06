VOJNIK 12. Konferenca znanstvenikov in gospodarstvenikov

Danes in jutri bo v prostorih Razvojnega inštituta dr. Petra Novaka v Vojniku 12. Konferenca slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov.

Ta bo pod častnim pokroviteljstvom predsednice države dr. Nataše Pirc Musar, na njej pa pričakujejo tudi široko mednarodno udeležbo.

Sodelujoči bodo razpravljali o boljši kakovosti bivanja, spodbujanju poslovnega razvoja, sodelovanju znanosti in gospodarstva ter implementaciji znanja in dobrih praks iz tujine.

Med nastopajočimi na konferenci so poleg univerzitetnih profesorjev različnih področij tudi Franci Pliberšek, direktor MIK Celje, ter predstavniki podjetij LEGO, Dewesoft in Cosylab. Udeleženci konference si bodo v nadaljevanju ogledali tudi prostore razvojnega centra in inštituta.

