V Pravljični deželi je minuli petek potekal prvi letošnji koncert v organizaciji Zavoda Celeia Celje. Ob spremljavi zasedbe BK STUDIO4 so nastopile odlične vokalistke Ana Ferme, Amadea Begović in Anabel, ki so s svojimi božajočimi glasovi obiskovalce Pravljične dežele popeljale v praznični december. Foto: Nik Skerbiš



1 od 3