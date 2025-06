Šport in podjetništvo sta povezana na različne načine in to je bila tema letošnjega dneva podjetništva, ki so ga pripravili v sklopu Konjiških dni 2025. Predsednik Dravinjskega poslovnega kluba Tadej Slapnik je na enem mestu zbral zanimive goste in na podlagi njihovih zgodb so pokazali, kako je njihovo udejstvovanje v mlajših letih na področju športa vplivalo na njihove življenjske poti.

»Vlaganje v šport, za podjetja ni vstran vržen denar,« je jasen predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Slovenske Konjice Ivan Furman, sicer eden največjih ‘prijateljev’ športa na Konjiškem in tudi dolgoletni pokrovitelj. Med gosti je bil tudi direktor podjetja Hiproject Urban Pevnik, ki prav tako verjame, da so tisti, ki se že od mladosti ukvarjajo s športom, kasneje tudi dobri sodelavci. Daljši prispevek je objavljen v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)