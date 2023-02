Vlada dala soglasje k imenovanju Neže Pavlič Brečko za direktorico Centra Noordung

Vlada je na današnji seji dala soglasje k razrešitvi direktorja Centra Noordung dr. Dominika Kobolda in imenovanju Nežike Pavlič Brečko za direktorico javnega zavoda Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga.

Na podlagi odstopne izjave direktorja je Svet zavoda Centra vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga razrešil dr. Dominika Kobolda.

Svet zavoda je po prejemu odstopne izjave dosedanjega direktorja pristopil k pripravi javnega razpisa. Na razpis se je prijavilo pet kandidatov, od katerih dva nista izpolnjevala pogojev.

Svet zavoda je po predstavitvi vseh treh kandidatov sprejel sklep, da za direktorico z dnem 1. marca 2023 za pet let imenuje Nežiko Pavlič Brečko, so z vlade sporočili po današnji seji.

Soglasje k razrešitvi direktorja in k imenovanju nove direktorice mora zdaj podati še Občina Vitanje. Občinski svetniki bodo o tem razpravljali na ponedeljkovi seji.

(Vir: gov.si, NK)