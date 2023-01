Vitanjski svetniki po dolgi razpravi o Rupnikovi hiši le potrdili proračun

V sprejetem proračunu ni obnove Rupnikove hiše, saj po pojasnilih vodstva občine ni dovolj denarja.

Svetniki občine Vitanje so pred dnevi po dobrih dveh urah razprave le potrdili proračun za prihodnje leto.

Največ polemik je bilo zaradi izločitve projekta revitalizacije Rupnikove hiše iz proračuna, kar so svetniki naposled podprli, a z dodatnim sklepom, da bodo o naložbi kmalu znova razpravljali.

Občinska uprava pod vodstvom župana Andraža Pogorevca je ta projekt, ki bi bil delno sofinanciran z državnim denarjem, iz proračun umaknila, saj zatrjujejo, da denarja za delež občine ni dovolj. Del svetnikov je izločitvi nasprotoval, ker je Občina za ureditev Rupnikove hiše na razpisu pridobila okoli 136 tisoč evrov državnega denarja. Če bi projekt umaknili, bi ta denar izgubili. Štirje svetniki so nasprotovanje izrazili z vložitvijo amandmaja, ki je predvideval tudi najetje novega posojila, a amandma ni bil izglasovan.

