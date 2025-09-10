Vitanje: z rebalansom zagotovili nekaj denarja za plačilo intervencij po neurju

Vitanjski svetniki so na zadnji seji z rebalansom proračuna zagotovili dodatnih 27 tisoč evrov za plačilo intervencijskih stroškov, ki so nastali po julijskem neurju.

Skupaj z že načrtovanim proračunskim zneskom imajo tako na voljo 51 tisoč evrov za plačilo intervencijskih stroškov, kar bo vsekakor premalo. »Na terenu namreč kaže, da bodo intervencijski stroški dosegli od 100 do 150 tisoč evrov,« je pojasnil župan Andraž Pogorevc. Ali bo pri tem pomagala država, še ni jasno. Brez pomoči države bodo te stroške sicer težko v celoti poravnali iz proračuna, opozarja župan.

Drugi razlog za sprejem rebalansa proračuna je naložba v projekt razširitve vodovoda, saj lahko Vitanjčani od pristojnega ministrstva že letos prejmejo del nepovratnega denarja, ki bi ga sicer prejeli naslednje leto. (NK)

Podrobneje o dogajanju na zadnji seji vitanjskega občiskega sveta pa v daljšem prispevku, ki bo jutri objalvjen v novi številki lokalnega časopisa NOVICE.