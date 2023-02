Vitanje: v Centru Noordung letos načrtujejo rekordne prihodke

Svetniki občine Vitanje so obravnavali letni načrt dela Centra Noordung, ki ga je še pred zaključkom mandata pripravil direktor dr. Dominik Kobold.

Ena glavnih sprememb v delovanju zavoda bo prav menjava vodstva, saj direktor Kobold konec februarja položaj zapušča, sicer pa imajo v vitanjskem Centru Noordung za letos smele načrte. Z njimi so na zadnji seji prejšnji četrtek seznanili svetnike.

Rekordni prihodki

V Javnem zavodu Center Noordung letos končujejo 5-letno obdobje vsebinskega in poslovnega prestrukturiranja. Kot je v programu dela poudaril direktor Kobold, so v tem času dosegli vse zastavljene cilje: uredili poslovanje zavoda, prenovili vsebine in povečali obisk ter s tem tudi lastne prihodke, ki jih ustvarja zavod. V letu 2023 tako načrtujejo rekordne prihodke, ki naj bi znašali 509.176 evrov.

Načrtujejo, da bo Center Noordung obiskalo več kot 20.00 obiskovalcev, kar je po mnenju direktorja v odhodu dosegljiv cilj, saj so že lani ta mejnik že presegli in skupaj beležili kar 21.500 obiskovalcev. (N. K.)

Podrobneje o načrtih Centra Noordung in drugih temah občisnkih svetnikov pa v zadnji številki lokalnega časopisa NOVICE.

1 od 3