VITANJE Posledice ujme sta si ogledala predstavnika ministrstva, župan upa tudi na finančno pomoč

Občino Vitanje, ki jo je v petek prizadelo hudo neurje, so včeraj obiskali predstavniki pristojnega ministrstva.

Razmere na terenu sta si ogledala državna sekretarka na ministrstvu dr. Lidija Kegljevič Zagorc in direktor urada za zmanjševanje posledic naravnih nesreč Ervin Vivoda.



Župan Andraž Pogorevc je za NOVICE in Radio Rogla po sestanku povedal, da so Občini ponudili pomoč, sprva pri pripravi investicijske in projektne dokumentacije.

Župan pa ob tem opozarja, da Občina nima dovolj denarja niti za poplačilo intervencijskih ukrepov, kaj šele za obsežnejše sanacije:

Nočni nalivi niso povzročili večje dodatne škode

Nočno dežvje z obilnejšimi nalivi večje dodatne škode sicer ni povzročilo, so se pa zaradi padavin povečevali zemeljski plazovi oziroma udori. Ti večinoma ogrožajo ceste, stanovanjske hiše niso ogrožene.

Danes nadaljujejo z nujnimi ukrepi, začenja se tudi uradno ocenjevanje škode

Ko bo škoda torej v celoti ocenjena, bo jasno, ali je presežen prag, določen za uporabo državnega denarja za odpravo nastalih posledic, vendar pa se župan boji, da tega praga, ki v konkretnem primeru pomeni med štiri in pet milijoni škode, ne bodo dosegli. (NK)

Foto: MNVP